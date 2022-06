Juventus su Arnautovic, obiettivo come vice Vlahovic: la situazione

Napoli Calcio - Accelerata Juventus per Marko Arnautovic accostato anche al Napoli. Secondo quanto riferisce TuttoSport, la Vecchia Signora avrebbe posato gli occhi sull’austriaco dopo l’ottima stagione con la maglia del Bologna:

L’estate inizia con il timore di farsi scippare Arnautovic. L’ultima a fare più di un pensiero all’austriaco è la Juventus, come possibile vice Vlahovic. I bianconeri non sono la sola big che darebbe volentieri un posto di riserva di lusso ad Arnautovic, certo nessuna può offrirgli il ruolo centrale che ha a Bologna. Il club rossoblù continua a considerarlo fondamentale e al momento non ha ricevuto proposte ufficiali per un attaccante con altri tre anni di contratto.