Juventus, possibile colpo in difesa: tutto su Jerome Boateng! Oggi non si è allenato con il Bayern

Calciomercato - La Juventus pensa al colpo Jerome Boateng. Senza Chiellini per diversi mesi e con De Ligt ancora in fase di ambientamento, la Juve sta pensando di rinforzare il reparto difensivo: tutto su Jerome Boateng. Il difensore è stato proposto negli ultimi giorni alla Juventus e i bianconeri ci starebbero seriamente pensando in queste ultime ore di mercato che chiuderà domani 2 settembre alle ore 22:00.

Boateng-Juve, possibile colpo in arrivo

Come riportato da Goal.com, Boateng non si è allenato nella giornata odierna, non prendendo nemmeno parte allo shooting fotografico: ora è pronto a partire. A quanto pare, proprio in direzione Juventus. L'arrivo di Hernandez al Bayern Monaco e la conferma di Sule hanno portato Kovac ad escluderlo dai titolari, cosa che dovrebbe verificarsi per tutta la stagione. Per questo Baoteng cerca nuova aria, una nuova sfida d'alto livello. La Juventus sembra essere la soluzione giusta per tutti: ad un giorno dal termine del calciomercato, affare possibile.