Juventus, Higuain rifiuta tutte le proposte: vuole solo la Juventus!

Ultimissime calcio mercato - Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di mercato è senza ombra di dubbio quello di Gonzalo Higuain. Il bomber argentino, infatti, nonostante sia ormai ai margini del progetto tecnico e tattico dei bianconeri, non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus e per questo motivo ha già rifiutato diverse proposte arrivate dalla Roma, con i dirigenti ed il tecnico dei giallorossi che non hanno mai perso occasione per elogiarlo pubblicamente.

Higuain Juventus

L'intenzione del centravanti ex Napoli e Real Madrid, infatti, è quella di restare alla corte di Maurizio Sarri, il suo mentore, per convincerlo a dargli spazio ed a dargli la sua seconda possibilità alla Juventus dopo il doppio prestito, nella passata stagione, prima al Milan e poi al Chelsea.