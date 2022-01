Vlahovic-Juve, Sky: intesa con la Fiorentina, operazione da 75 mln di euro!

Vlahovic-Juve, ci siamo. La Fiorentina e la Juventus hanno raggiunto un'intesa di massima per il trasferimento del giocatre in bianconero: un'operazione da 75 milioni di euro. Il ds viola Pradè: "Non possiamo permetterci di perderlo a zero". Il contratto di Dusan scade nel giugno 2023. E' l'affare di calciomercato più importante in questa sessione di Serie A.

Vlahovic-Juventus, accordo con la Fiorentina

Vlahovic-Juventus sarebbe doppio acquisto record Se dovesse andare in porto la trattativa in corso fra bianconeri e Fiorentina, diventerebbe l'acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio (record al momento detenuto dal passaggio di Paquetà al Milan nel 2019). Ci sarebbe accordo sulla cifra a 75 milioni di euro, secondo quanto riportato in diretta da Sky Sport 24. Per la Juventus sarebbe addirittura quasi il doppio di quanto speso per Kulusevski che a oggi è l'acquisizione più cara mai fatta dalla società bianconera nei mercati invernali.