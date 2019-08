Sky - Juventus, il Tottenham si muove per Dybala: accordo con l'argentino per 70 milioni! Si tratta con il giocatore

Ultimissime calciomercato - L'asse che unisce la Juventus e l'Inghilterra si sta facendo davvero infuocato in questi giorni. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di mollare Lukaku nonostante lo scambio con Dybala sia saltato a causa del rifiuto dell'argentino ai Red Devils. A quanto pare, però, non è stata ancora detta l'ultima parola.

Dybala Tottenham

Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero accettato una offerta da 70 milioni da parte del Tottenham proprio per l'attaccante argentino che ora deve trattare direttamente con gli Spurs. Non è facile raggiungere l'intesa in così poco tempo, soprattutto considerando che il mercato della Premier League chiude l'8 agosto, ma in ogni caso la squadra di Pochettino sembra intenzionata a fare sul serio per il fantasista ex Palermo. Se l'operazione dovesse andare in porto, a questo punto, non è da escludere che la Juve possa approfittare di questa entrata da capogiro per girarla per intero allo United al fine di strappare il sì definitivo per Lukaku.