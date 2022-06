Secondo quanto riferito dal portale Calciomercato.com nella giornata di ieri la Juventus ha incontrato a Milano l'entourage di Marko Arnautovic, attaccante del Bologna.

E' stata l'occasione per ribadire il forte interesse del club bianconero ma al momento non c'è nessuna trattativa in piedi: non è da escludere nelle prossime settimane un approccio ufficiale con il Bologna, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024