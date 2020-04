Jovic-Napoli, sogno tramontato? Dal Real Madrid fanno sapere: contiamo su di lui, nessuno dubita delle sue possibilità

Calciomercato Napoli - L’attaccante serbo del Real Madrid Luka Jovic è uno dei nomi che si è fatto per un eventuale trasferimento al Napoli. La prima stagione nei blancos non è andata bene, tuttavia secondo AS non sarebbero molte le possibilità di un addio in sede di calciomercato. Una fonte del club spagnolo, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad AS:

“Luka è nell'età perfetta per crescere come calciatore e come persona, ha firmato un contratto fino al 2025 e contiamo su di lui. Non ha fatto nulla senza che il Real Madrid lo sapesse, e la polizia locale del suo paese è stata informata del suo arrivo durante la quarantena. Il primo anno non è facile per nessuno a causa del suo adattamento in un nuovo paese, con una nuova lingua ed una nuova cultura, ma ne conosciamo il potenziale e qui nessuno dubita delle sue possibilità"