James Rodriguez-Napoli, Sky: apertura del Real Madrid, possibilità di prestito biennale!

Calciomercato Napoli - Ai microfoni di Sky il giornalista esperto di calciomercato Alessandro Sugoni ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Real Madrid per James Rodriguez. In particolare ci sono novità sulla formula del prestito, sulla quale stanno lavorando i due club.

James Rodriguez-Napoli

"Non diamo tempistiche sul colpo James Rodriguez però i segnali che arrivano sono confortanti. Il Real Madrid ieri aveva aperto alla possibilità di cederlo in prestito. Poi però si sta ragionando sulle cifre dell'accordo: ovvero 7 mln per il prestito e poi 33 mln per il riscatto. In effetti sono esattamente i soldi che il Bayern di Monaco avrebbe dovuto sborsare per il riscattto. La novità delle ultime ore potrebbe essere la durata del prestito, perchè c'è la possibilità del prestito biennale. Sappiamo che l'agente Jorge Mendes è a Madrid per Joao Felix ma anche per James Rodriguez. Ma c'è alla base di tutto l'ok del giocatore e quindi ci siamo".

James Rodriguez-Napoli nuova proposta

Quella del prestito biennale non è l'unica soluzione presa in considerazione dal Napoli e dal Real Madrid: infatti l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il duo Mendes-Florentino Perez potrebbe accettare le condizioni proposte dal Napoli per James Rodriguez ma proporre a De Laurentiis qualche giovane da valorizzare costruendo un’operazione che potrebbe prevedere il diritto di recompra: