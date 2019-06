Sportitalia - Primi contatti con James, nome da tenere in considerazione: si può scendere sotto i 40 milioni, il punto sulla situazione

Ultime notizie Napoli - James Rodriguez, la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis fa sul serio e Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Una scintilla per il nuovo Napoli individuata da Carlo Ancelotti in James Rodriguez. C'è una spiegazione: ha i numeri giusti e si vuole rilanciare. Si può provare ad abbattere il prezzo del cartellino e si può scendere sotto i quaranta milioni. Non c'è fretta ma c'è la necessità di centrare un grande colpo per l'attacco. Va considerata anche la pista Rodrigo ma è più complicata a causa del gioco al rialzo del Valencia. Ecco perché James è l'attaccante giusto per quelle che sono le idee di Ancelotti. Dalla suggestione si deve passare alla trattativa. I contatti già si sono stati: Rodriguez è un nome da tenere in considerazione".