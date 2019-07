James Rodriguez - Napoli, AS: l'affare si complica! Real Madrid infastidito dalle parole di De Laurentiis, Atletico in agguato

Calciomercato - Il Napoli non è più così sicuro di acquistare il cartellino di James Rodriguez, lo riferisce il quotidiano spagnolo AS. Il club madrileno sarebbe infastidito dalle parole di Aurelio De Laurentiis sulla trattativa che ha rilasciato nei giorni precedenti ("Il Real Madrid deve capire che deve cedere James"). L'affare si sta complicando. L'ottimismo delle settimane passate inizia a lasciare il passo alla realtà: ancora nessun accordo con il Real Madrid che sta cominciando a prendere in considerazione nuove offerte per il trequartista colombiano.

James Rodriguez - Napoli, AS: l'affare si complica

Il tempo per Aurelio De Laurentiis sta per scadere. E ora il Real Madrid comincia ad avere più fretta di voler chiudere l'operazione in uscita. L'Atletico Madrid, nel frattempo, aspetta. Simeone vorrebbe avere il colombiano e al calciatore piacerebbe rimanere a Madrid, una città che ama. James potrebbe essere costretto ad ascoltare l'offerta dell'Atletico, se questo fosse disposto a pagare i 42 milioni di euro al Real Madrid. Una trattativa tra i club non è ancora iniziata, Florentini Perez preferisce vendere il colombiano in Italia e, quindi, De Laurentiis ha ancora l'opportunità di portarlo in azzurro. Se De Laurentiis, che ha già l'accordo con Mendes per i dettagli del contratto del giocatore (con uno stipendio di 6,5 milioni netti a stagione), nei prossimi giorni accetterà di chiudere pagando l'importo richiesto da Florentino Perez senza prestito, James Rodriguez diventerà un giocatore di Napoli. Se, d'altra parte, il patron azzurro continuerà a tenere la stessa posizione, l'Atlético diventerà il club favorito per acquistare il colombiano.