James al Napoli, Alvino insiste: "Sono ottimista, si procede secondo i piani! Pensavo si chiudesse prima" [VIDEO]

James al Napoli, le ultime di calciomercato - Carlo Alvino, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato per il Napoli:

"Per James Rodriguez tutto prosegue secondo i piani dei professionisti che lavorano all'operazione. Pensavo si potesse chiudere prima, perchè i segnali andavano in quella direzione, ma resto ottimista sull'esito dell'affare per il Napoli. Il mio errore è stato nei tempi. Il presidente comunque ha la possibilità di accontentare Carlo Ancelotti.

Per Lozano è tutto sotto controllo, ma non c'è alcuna certezza che sia disponibile per la prima di campionato a Firenze. Idem per la conferenza stampa, non è prevista al momento".