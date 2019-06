Dalla Spagna - James Rodriguez vuole Napoli, gli azzurri provano a convincere il Real Madrid: le cifre

Calciomercato Napoli - James Rodriguez è sempre nel mirino della SSC Napoli. Il calciatore colombiano, al momento, è concentrato sulla Coppa America con la sua Nazionale.

Ultime notizie calcio Napoli - James Rodriguez piace al Napoli

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo 'Don Balon', l'attaccante ha mostrato la sua volontà di approdare sotto l'ombra del Vesuvio. Al calciatore piacerebbe giocare in Serie A e disputare la Champions League: con il colombiano ci sarebbe già l'accordo, bisogna solo convincere il Real Madrid. Il club spagnolo chiede 55 milioni di euro, il Napoli parebbe intenzionato ad offrirne 45. La soluzione potrebbe raggiungersi con un accordo da 50 milioni di euro, 10 per il prestito e 40 per l'obbligo di riscatto.