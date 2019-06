James-Napoli, Sky: "Si può chiudere nelle prossime ore! Affare in stato avanzato, le cifre"

Ultimissime calcio Napoli - Accordo per James Rodriguez! La trattativa per Rodriguez al Napoli calcio entra nel vivo: pronti oltre 40 miioni di euro per il Real Madrid. L'attaccante, secondo le ultime indiscrezioni, ha detto di sì al club di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli - Fatta per James Rodriguez

Gianluca Di Marzo, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli su James Rodriguez e Hirving Lozano a “Speciale Calciomercato”, trasmissione in onda su Sky Sport 1. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non so se ariveranno entrambi, il Napoli ci sta provando. Da oggi il Napoli ha in pugno James. Pupillo di Ancelotti che con lui ha le migliori stagioni. Jorge Mendes si trova a Madrid, ha un ottimo feeling con Giuntoli e De Laurentiis. Il Real Madrid apre al prestito con diritto di riscatto, le cifre: 7 milioni di prestito e 35 milioni diritto di riscatto. Il Napoli prova a limare queste cifre, la trattativa è in stato avanzato e si può chiudere nelle prossime ore. C'è l'ok del calciatore".