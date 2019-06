James Rodriguez-Napoli, Gazzetta - Real irremovibile sulla richiesta di 55 milioni. ADL in persona si muove con Perez per trovare un accordo

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Real Madrid per il momento non abbassa le pretese per cedere James Rodriguez

James Rodriguez al Napoli, le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport

"Intanto, da Madrid, Florentino Perez ha ribadito il prezzo per cedere James Rodriguez: si parte da una base di 55 milioni di euro, poco trattabili. Ma non saranno le pretese del presidente madrilista a scombinare i programmi del Napoli. Ancelotti vuole il talento colombiano e De Laurentiis è pronto a soddisfarne il desiderio per cui non è escluso che sia lo stesso presidente a trattare con Perez: tra i due c’è stima e amicizia, ma il club spagnolo ha la necessità di recuperare i 300 milioni spesi, fin qui, sul mercato per rinforzare l’organico. Ed è improbabile che conceda sconti ragionevoli".