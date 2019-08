As - Mendes propone Bruno Fernandes al Real Madrid, si può sbloccare James Rodriguez al Napoli

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di As, quotidiano molto vicino alle vicende del Real Madrid, ci sarebbe novità di mercato che riguardano James Rodriguez. Il calciatore potrebbe sbloccarsi ed essere ceduto al calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

James Rodriguez

James Rodriguez Napoli, le ultime notizie di mercato

Calcio Napoli ultimissime - Jorge Mendes sblocca tutto e offre Bruno Fernandes al Real Madrid per 70 milioni di euro. Lo scrive l'edizione online del quotidiano spagnolo AS. E' lo stesso Sporting Lisbona che si è rivolto al potente procuratore portoghese per cercare acquirenti. Il prezzo è di 70 milioni non è negoziabili. Il suo eventuale arrivo sbloccherebbe l'affare James Rodriguez al Napoli pronto ad accogliere il campione colombiano che ha già detto sì a Carlo Ancelotti da tempo.