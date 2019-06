Sky - James-Napoli, chiesto il prestito con diritto di riscatto a 30 milioni! Il colombiano non esclude Lozano, Manolas pista calda

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez potrebbe essere il primo regalo di Aurelio De Laurentiis a Carlo Ancelotti. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del Tg a proposito del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Per James Rodriguez il Real Madrid sta aprendo al prestito. Il Napoli chiede un diritto di riscatto a trenta milioni di euro e si sta ragionando sull’ingaggio del calciatore. Da questo punto di vista il “Decreto Crescita” potrebbe dare una mano. Il Napoli è prudente ma è ottimista perchè ha dalla sua la volontà del ragazzo. Sia per il vantaggio fiscale del Decreto Crescita che permette di pagare meno il lordo d'ingaggio, poi il ragazzo ha una stima grande di Carlo Ancelotti. Poi è evidente che ci sono altre squadre appetibili per James, ma nessuno ha Ancelotti in panchina: questo è un altro grande vantaggio che il Napoli si può giocare. Nonostante questo gli azzurri continuano a lavorare per Lozano per il quale sono pronti a spendere 50 milioni di euro più 4.5 milioni di ingaggio. Il problema è rappresentato dai diritti d’immagine dal momento che lui in Messico è una vera e propria star".