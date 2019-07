James Rodriguez-Napoli, Il Mattino - Giuntoli oggi incontra i dirigenti del Real per accordarsi sulla formula

Mercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino riferisce gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato e le trattative che vedono coinvolto il Napoli.

Il Napoli è sempre più vicino a James Rodriguez. Ieri blitz a nella capitale spagnola del direttore sportivo azzurro Giuntoli per incontrare Mendes, l'agente del calciatore: l'obiettivo è dare l'accelerata decisiva alla trattativa. Fondamentale stringere i tempi con il Real Madrid.

Oggi probabile un incontro del ds azzurro con la dirigenza dei Blancos. L'accordo è da perfezionare sulla formula, visto che il Real chiede la cessione a titolo definitivo (formula che l'Atletico Madrid garantirebbe) mentre il club azzurro finora ha provato con il prestito oneroso e il diritto di riscatto. L'intesa sulla cifra c'è (42 milioni), ora c'è da trovare la piena convergenza sulla modalità dell'affare. Un altro punto a favore del club azzurro è rappresentato dal fatto che il Real, secondo quanto scritto da As, preferirebbe dare il calciatore al Napoli e non all'Atletico per non rinforzare una diretta concorrente in Liga.