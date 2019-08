James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: pressing finale del colombiano e di Mendes per convincere il Real. Probabile che ADL la spunterà sulla formula

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato ampio spazio alla trattativa che il Napoli sta conducendo per l'arrivo di James Rodriguez dal Real Madrid. Ecco quanto scrive la rosea:

"Tutto su James Rodriguez. Carlo Ancelotti lo aspetta, mentre i vertici societari attendono un segnale da Madrid per chiudere l’operazione. Il giocatore ha ribadito l’intenzione di venire a Napoli e vorrebbe che Florentino Perez gli andasse incontro, esaudendo il suo desiderio. D’altra parte, al di là dell’Atletico Madrid, che pare aver rinunciato all’idea di acquistarlo, le uniche tentazioni per il talento colombiano potrebbero arrivare dalla Premier League. Ma il tempo stringe e in Inghilterra il mercato si chiuderà giovedì sera. Pare improbabile che in pochi giorni si possa perfezionare una trattativa che presenta diverse complicazioni. A questo punto, non essendoci altri pretendenti, il Real Madrid non avrebbe altre possibilità per liberarsi del giocatore che, tra l’altro, non rientra nei piani tecnici di Zidane. Ecco allora il ritorno del Napoli che ha ribadito l’intenzione di volere James Rodriguez soltanto attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. De Laurentiis è convinto di riuscire a vincere il braccio di ferro che ha iniziato a giugno scorso con il collega madridista. E, probabilmente, lo vincerà. La tranquillità che trasmette Carlo Ancelotti è la stessa di chi sa di avere in mano la situazione e di poterla concluderla a breve. Dalla parte del Napoli c’è anche Jorge Mendes, il manager portoghese che cura gli interessi dell’attaccante colombiano, che sta spingendo su Florentino Perez per accettare la proposta napoletana"