James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: ADL può mollare, non spinge più per averlo! Ora può prendere quota Icardi

Ultime notizie calcio Napoli di mercato - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla questione legata a James Rodriguez

Mercato Napoli le ultimissime su James Rodriguez

"La partita a scacchi di Aurelio De Laurentiis continua, ma i bianchi (quelli del Real Madrid) hanno sempre il vantaggio di muovere per primi su James Rodriguez. Attenzione, però, il patron del Napoli è pronto a cambiare scacchiera: sa di avere una mossa sola da spendere in attacco, per accontentare Carlo Ancelotti e vuole giocarsela senza fretta. L’impressione è che il Napoli non spinga più per il fantasista colombiano e abbia intenzione di investire in altre direzioni. Nei prossimi giorni potrebbe prendere quota la pista che porta a Mauro Icardi. Mai dichiarata, anzi in parte smentita, ma che col passar del tempo potrebbe diventare praticabile se l’Inter non riuscirà a venderlo".

Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri si è espresso in questi termini sul possibile arrivo del colombiano in azzurro:

James può essere l'opera d'arte del Napoli? Non c'è dubbio che sia un bravissimo calciatore, ma se ti vai a studiare tutto quello che lui ha fatto, è qualcuno che non ha mai realizzato. Nel nostro passato, quando portai Cavani al Napoli, mi dissero che era una seconda punta, lo abbiamo messo come prima punta ed ha fatto più di 30 gol, poi da lì è partito come una saetta e ha fatto la storia del Napoli e del Psg. Poi quando abbiamo preso Higuain molto spesso non giocava nel Real, poi è arrivato da noi ed ha superato anche lui di grand lunga 30 gol. Quando poi abbiamo il nostro attaccante (Milik, ndr), si è infortunato una volte, poi due, e cosi di necessità virtù abbiamo preso uno che faceva la seconda punta come Mertens, svicolando ha fatto il record dei gol anche lui. Adesso mi aspetto che il nostro vero attaccante, che non ha avuto ancora la possibilità di trovare quella forma perfetta, perchè quando hai problemi al menisco, poi l'altro, poi il crociato, ora questo signore cosa potrà fare? Ha fatto 20 gol, e non ci abbiamo messo nemmeno i rigori! E quanti pali abbiamo preso? Il Napoli è stata una delle squadre che ha tirato di più nello specchio in Europa. Non siamo messi così male. James lo lasciamo al Prado? Quello che non capisco perchè al Bayern che fattura tre volte quello che fattura il Napoli lo si può dare in prestito ed a noi si chiedono 42 mln? Io vorrei vedere un momentino come lui ed Ancelotti dialogano insieme alla squadra. Avrei preso un altro giocatore che poteva assicurare 30 gol insieme al nostro Milik, perchè 30 più 30 possono fare 60. se ci mettiamo insieme Insigne, Mertens, Younes, poi diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no, perchè si potrebbe prendere qualcun altro. Se io debbo scegliere tra lui che mi si chiede 42 mln e un altro che magari mi costa anche di più io devo pensare ad un altro perchè è anche più giovane, in caso contrario devo pensare ad un altro magari pensando anche al futuro. Chi vivrà vedrà..