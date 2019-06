James Rodriguez-Napoli, per ADL investimento da cento milioni di euro tra prestito, cartellino e ingaggio!

Calciomercato Napoli - Mica semplice, se dietro un calciatore del genere si muove un universo intero, anche economico? L’interrogativo se lo pone l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza il lato prettamente economico dell’operazione che porterebbe James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli.

“Si scrive James Rodriguez e si pensa a quella economia che può scatenare un affare da un centinaio di milioni di euro, così su due piedi: una quarantina per acquistarlo, una sessantina - circa - per il quinquennale, perché soffermarsi sul netto sarebbe un errore. E allora, ci vuole calma e anche un pizzico di sangue freddo, in queste strategie in cui sono coinvolti chi cede, chi compra, i manager e, ci mancherebbe, il calciatore.

Queste le parole del presidente Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis su James Rodriguez

Risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze, però non si può mettere in dubbio la sua bravura. Bisogna responsabilizzare il proprio mister, Ancelotti lo desidera ampiamente e lo ha già allenato. Se lo vuole e sa quanto può essergli utile, anche se è costosissimo andiamo avanti. Se non dovesse andare in porto questa soluzione, che comunque stiamo elaborando con Jorge Mendes, cercheremo altri giocatori.