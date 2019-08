James Rodriguez-Napoli, CdS: c'è un patto tra Florentino e Mendes, spunta una deadline per portarlo in azzurro

Calciomercato Napoli- Il tormentone legato a James Rodriguez continua ancora in casa Napoli. La trattativa sarebbe ancora in stand by con il Napoli intenzionato a non modificare la propria offerta iniziale. Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport:



"Sino al 2 settembre sarà dura, ma bisognerà resistere: James Rodriguez lo sta facendo, vivendo ai margini del Real Madrid, ascoltando i consigli che arrivano dalla Colombia (e Valderrama non ha scelto scorciatoie: «vada via, vada a giocare») e aspettando che si cominci a chiudere la possibilità di ritrovarsi in qualche scambio con l’Inghilterra (e da domani, 8 agosto, non sarà più possibile avventurarsi in quel macro universo). C’è un patto tra Florentino Perez e Jorge Mendes e resta lì: James al Napoli, nel caso in cui non accada nulla. Però anche le casse del Real Madrid hanno le proprie aspirazioni e cinquanta milioni di euro, onestamente, non sarebbero poi da buttar via, nel caso in cui spuntasse qualche estimatore. Il Napoli rimane sulle proprie posizioni, non va oltre al prestito (volendo oneroso) con diritto di riscatto da fissare per l’estate del 2020: Ferragosto può rappresentare la deadline, ma non necessariamente, perché dinnanzi ad un talento del genere si può anche temporeggiare ancora un po’ e far scivolare di una settimana l'ultimatum. Il mondo va restringendosi, tra quarantotto ore finirà per evaporare il sogno di riuscire a cedere «el bandito» per un bel po’ di sterline e allora non resterà che il gradimento del calciatore, che vuole ritrovare il proprio maestro e rimettersi in discussione in Italia, accolto da Ospina, il suo ex cognato, che gli ha già raccontato Napoli e lo sta spingendo verso il san Paolo"