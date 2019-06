James Rodriguez-Napoli, CdM rilancia: "C'è il sì del giocatore, le parti trattano"

CALCIOMERCATO NAPOLI - James Rodriguez, potrebbe essere il pupillo di Carlo Ancelotti il grande colpo estivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Oltre all'edizione odierna de Il Mattino, lo afferma a sorpresa anche il Corriere del Mezzogiorno.

Mercato Napoli, ci sarebbe il sì di James Rodriguez

Come infatti ribadisce il quotidiano, il tecnico partenopeo si sarebbe mosso in prima persona per il colombiano. In uscita dal Bayer Monaco dopo il prestito biennale, non sarà riscattato e il Real Madrid lo rimetterà sul mercato. Impegnato in una serie di colloqui con Jorge Mendes, il tecnico emiliano avrebbe già strappato il sì del giocatore e il club avrebbe già presentato un'offerta. Ora si tratta. Il giocatore, intanto, sarebbe entusiasta di tornare a lavorare col tecnico italiano dopo l'esperienza proprio in Germania e ora i tifosi sperano che possa essere proprio questa la grande notizie annunciata da ADL per lunedì.