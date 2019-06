James Rodriguez-Napoli, CdM - Ha chiesto informazioni anche ad Armero e Zuniga! Mendes decisivo in settimana

Ultimissime calcio Napoli - James Rodriguez al Napoli. Si attende l'ok definitivo per il calciatore colombiano, la SSC Napoli può chiudere la prossima settimana, intanto il calciatore ha già chiesto informazioni e non solo a Ospina. Ecco quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno.

Calciomercato Napoli - James Rodriguez chiede informazioni

Il talento di proprietà del Real Madrid ha scelto da tempo il Napoli, è convinto sia la scelta migliore, si è anche informato con gli ex azzurri Armero e Zuniga. Il trasferimento di Joao Felix all’Atletico Madrid è in dirittura d’arrivo, Mendes nelle prossime ore potrebbe concentrarsi sulla trattativa che vede protagonisti il Napoli e il Real Madrid. Si cerca un’intesa sui dettagli, sulla cifra per il prestito oneroso, sul diritto di riscatto che al raggiungimento di certe condizioni potrebbe diventare un obbligo. Per la coppia James-Lozano servirebbero delle cessioni, oltre al Bologna e all’Atalanta si è aggiunta la Fiorentina nella corsa a Roberto Inglese, il Napoli lo valuta 30 milioni, cifra considerata alta per tutte le pretendenti. Procede anche la trattativa per Manolas, il Napoli si fa forte dell’intesa di massima col difensore greco, la Juventus si è defilata, probabilmente alla ricerca di altri obiettivi.