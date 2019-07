Sportitalia - James Rodriguez più vicino all'Atletico Madrid, pronta l'offerta! Il Napoli valuta le alternative

Calciomercato Napoli - James Rodriguez si allontana dal Napoli, trattativa ancora viva ma ora c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid che ha la disponibilità economica di investire per il colombiano del Real Madrid. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da Calcio Napoli 24.

Mercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"James Rodrguez è più vicino all'Atletico che al Napoli, il club spagnolo una volta ceduto Correa al Milan trasferirà quei soldi al Real Madrid per il colombiano. Ancelotti ha ancora molte speranze, ma non sarà facile. Il Napoli segue Pépé, Lozano e altri calciatori. Ora il Napoli pensa alla cessione di Verdi per poi fare l'acquisto in attacco. Atletico in pole per James, mollata la pista Eriksen che costa troppo in più al colombiano.

Il Milan è sul punto di perfezionare l’operazione Angel Correa. Confermate le autorevoli anticipazioni provenienti dall’Argentina: nelle ultime ore il club rossonero ha accelerato, mettendo sul piatto una proposta da 40 milioni più bonus per arrivare a circa 50, mentre al giocatore è stato offerto un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione. Nelle prossime ore è atteso in Italia Andrea Berta, direttore sportivo dell’Atletico, per chiudere l’affare Correa-Milan. E ora l’Atletico ha i soldi che servono per chiudere James Rodriguez (oggi più lontano dal Napoli)".