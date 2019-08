James Rodriguez al Napoli, Diario AS: c'è la possibilità di trasferimento a titolo definitivo per 35 milioni

Calciomercato Napoli - Arrivano nuove notizie fal fronte spagnolo riguardo alla trattativa tra Napoli e Real Madrid per il trasferimento in azzurro del calciatore James Rodriguez. Il Napoli adesso fa sul serio e non vuole lasciarsi scappare questo colpo, pronto il regalo di De Laurentiis a Carlo Ancelotti.

James Rodriguez

James rodriguez - Napoli, De Laurentiis prepara l'offerta!

Secondo i colleghi di Diario AS, De Laurentiis non ha mai mollato la presa per il colombiano è convinto che alla fine lo acquisterà alle proprie condizioni iniziali. Per i colleghi iberici, la trattativa entrerà nel vivo alla metà di questo mese. A spingere per la cessione al napoli c'è anche Jorge Mendes. Il Napoli rimodulerà l'offerta iniziale, almeno sulle cifre e formula: c'è la possibilità che arrivi un'offerta a titolo definitivo da 35 milioni. Il Real Madrid ne chiede 42, ma più il tempo passa e le resistenze di Florentino perez diventano deboli.

Le parole di Ancelotti su James Rodriguez

"Sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre. Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi. C’è chi gira tanto in questo periodo e riscontra problemi. Noi abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta. Ho avuto esperienze passate, con spostamenti intercontinentali a inizio preparazione, e non riesci a prepararti come vorresti.

ADL Obbligato? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere".