Sportitalia annuncia - Mendes ha offerto James Rodriguez al Milan

Calciomercato Napoli - Secondo quanto dichiarato da Alfredo Pedullà, ai colleghi di Sportitalia, ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato che riguarda James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"George Mendes ha offerto James Rodriguel al Milan. L'agente del colombiano lo ha fatto perchè si sarebbe arenata la trattativa che avrebbe portaro Angel Correa dall'Atletico al Milan per colpa della trattativa sfumata tra Andre Silva e il Monaco. L'Atletico che era pronto a chiudere per James, non vorrebbe finanziare l'acquisto del colombiano senza gli introiti derivanti dalla vendita di Correa. Mendes, allora, appresa la notizia e visto che il Napoli non ha intenzione di prendere il calciatore dal Real se non in prestito, l'ha offerto al Milan. Il Real potrebbe comunque venderlo perchè nonostante l'infortunio di Asensio, vuole a tutti i costi Pogba dal Manchester United. Mendes gestisce tutte queste trattative che potrebbero tornare al proprio posto con un effetto domino, con Andre Silva al Wolwerhampton, Correa al Milan e James all'Atletico Madrid".