James Rodriguez-Napoli, Repubblica: difficile il colpo di scena in extremis, va verso la permanenza al Real

Ultimissime Calcio Napoli - Napoli, il campo dice 4-4-2 ma Carlo Ancelotti è restio all'abbandono del 4-2-3-1. Anche perché l'intera campagna acquisti è stata fondata su questo modulo iper offensivo. E oggi, per esempio, verrà ufficializzato Fernando Llorente, il quale permetterà al club partenopeo di avere due giocatori per ognuno dei quattro ruoli del reparto offensivo. Otto punte che si giustificano solo con lo schieramento tattico scelto quest'estate dall'allenatore, nonostante il mancato arrivo di un trequartista puro come James Rodriguez.

Calciomercato Napoli, James verso la permanenza a Madrid

E a proposito del colombiano. Il 28enne del Real Madrid - riferisce La Repubblica oggi in edicola - sembra ormai destinato a restare con i blancos, visto che stasera il mercato chiuderà i battenti. Resta ancora un esile spiraglio per contiuare a sognare un colpo di scena in extremis, ma è davvero dura.