James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: Spunta anche la data del possibile esordio in azzurro, luogo e avversario

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino con un articolo a firma Marco Giordano svela addirittura la possibile data dell'esordio in maglia azzurra del colombiano del Real Madrid James Rodriguez.

Il sogno di Aurelio De Laurentiis è quello di portare James Rodriguez a Dimaro: pochi giorni, per regalare quell’effetto scenico straordinario al ritiro in Trentino, qualche ora di allenamento per arrivare in condizioni accettabili al vero vernissage stagionale, quello contro il Liverpool del 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo: anche un modo permostrare, da subito, al Vecchio Continente quali sono le intenzioni del Napoli per la nuova stagione. Resta da tracciare la strada per completare un’operazione che è imbastita da più di un mese, che ha trovato il sì di James già dallo scorso primo giugno, ma che ora ha bisogno d’esser formalizzata, sostanziando l’accordo tra il Napoli ed il Real. La gestione dei diritti d’immagine del colombiano è stata già tracciata in precedenti meeting tra Mendes ed i vertici partenopei: va solo limata. La cifra attorno alla quale si continua a discutere è quella dei 42 milioni, una soglia inderogabile per Florentino Perez. Il patron merengue ha manifestato anche la voglia di chiudere in fretta. Consapevole del forte desiderio di James di raggiungere Ancelotti, Perez ha aperto una strada privilegiata, ma con la consapevolezza che non può esserci un’unica alternativa