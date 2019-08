James Rodriguez e Icardi al Napoli, Repubblica: piccolo spiraglio per un doppio colpo in prestito con Milik all'Inter

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica non chiude le porte ai colpi James Rodriguez e Mauro Icardi per il napoli nonostante, di fatto, resta un giorno o quasi per definire le trattative:

Calciomercato Napoli

"I tifosi continuano a sperare soprattutto in un altro colpo in entrata. Magari il prestito dal Real Madrid di James Rodriguez, se gli spagnoli si decideranno all’ultimo minuto di dare via libera al top player colombiano, poco stimato dal tecnico Zidane. Potrebbe però esserci ancora margine anche per un clamoroso scambio di prestiti con l’Inter, con il passaggio ai nerazzurri di Milik e l’arrivo a Napoli di Mauro Icardi. Difficile, visto che le trattative si concluderanno lunedì sera. Il lungo silenzio di De Laurentiis e i disagi dei due centravanti nelle rispettive squadre impongono tuttavia di lasciare aperto un piccolo spiraglio. Sognare non è peccato".