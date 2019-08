James Rodriguez, CdS: il Napoli aspetta una data per sferrare l'assalto finale

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su James Rodriguez: "E poi c’è «el bandito», che Ancelotti aspetta a braccia aperte, per condividere un nuovo percorso, dopo le emozioni di Madrid e le difficoltà di Monaco di Baviera: il Real spera ancora di infilare il colombiano in qualche operazione - al Manchester United, semmai, per arrivare a Pogba, scrivono in Inghilterra - però intanto cerca centrocampisti di prospettiva e di valore, altrove, all’Ajax, ad esempio, c’è Van de Beek, blindato anche lui, dialetticamente, dal proprio allenatore, ten Hag. «Donny è qui con noi e giocherà. E sul Real Madrid non posso rispondere». Ma è come se l’avesse fatto, più o meno. E il Napoli aspetta che volino i giorni, che arrivi l’8 agosto, che si chiuda il mercato inglese (in entrata) e dunque anche le sterline evaporino".