James-Napoli, Repubblica: C'è chi addirittura l'ha visto in barca a Capri con ADL, falso! Ecco ora dove si trova

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica mette in evidenza come in questi giorni stia crescendo l'attesa di segnali positivi nella trattativa che porta James Rodriguez a vestire la maglia azzurra. Dal quotidiano si legge:

La James mania è scoppiata. Perché dopo Manolas, i tifosi ora aspettano il fuoriclasse in uscita dal Real Madrid. Il repertorio mostrato in Coppa America ha ingolosito gli appassionati del Napoli che aspettano di poter applaudire James al più presto. Addirittura c’è chi lunedì lo ha visto a Capri sulla stessa barca di Aurelio De Laurentiis per la firma del contratto. Tutto falso. Il presidente azzurro, accompagnato dall’ad Andrea Chiavelli, è partito ieri per Milano, dove è rimasto fino alle 19 e ha partecipato all’assemblea di Lega.

El Bandido, questo il soprannome di James, è segnalato, invece, in Colombia. L’incontro è ancora un po’ prematuro, il Napoli dovrà prima definire l’intesa con il Real. I passi in avanti delle scorse settimane vanno concretizzati: Jorge Mendes ora si occuperà del futuro di James, attualmente in vacanza, ma ansioso di conoscere la sua nuove destinazione. Napoli è in cima alla sua lista dei desideri.