As - Correa al Milan, James Rodriguez si avvicina all'Atletico

Mercato Napoli calcio - Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la trattativa Napoli- James Rodriguez. Il noto quotidiano spagnolo As sottolinea come Correa sia ad un passo dal Milan, e contestualmente l'Atletico si avvicini ad James Rodriguez ancora di più.

Calcio mercato Napoli - James Rodriguez: per As ora è vicino all'Atletico Madrid

Notizie calcio Napoli - Secondo quanto rivelato da As, Angel Correa è ormai ad un passo dal Milan, che ha battuto la concorrenza di Tottenham, Napoli e Wolverhampton. All'Atletico Madrid più di 50 milioni di euro, che verranno investiti nuovamente per un calciatore offensivo. Per As, l'Atletico, ha individuato in James Rodriguez il sostituto, che si avvicina sempre di più. Le opzioni dopo James restano quelle di Eriksen o Lo Celso. Correa inoltre libera la maglia numero 10 che potrebbe essere indossata dallo stesso James.