James Rodriguez al Napoli, Gazzetta: De Laurentiis chiede un pagamento in quattro rate. Ancora distanza tra domanda e offerta

James Rodriguez-Napoli, calciomercato - Proseguono le trattative tra il Napoli ed il Real Madrid per James Rodriguez. Va spedito il colloquio soprattuto tra i numeri uno dei due club. Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez sono in ottimi rapporti. Lo ha specificato anche lo stesso patron del Napoli quando ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha ribadito che per Higuain riuscirono a trovare l'accordo a telefono in tre minuti.

James Rodriguez al Napoli: De Laurentiis chiede dilazione di pagamento

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Florentino Perez avrebbe chiesto per James Rodriguez un prestito oneroso di 10 milioni di euro, con un riscatto a giugno 2020 di 40 milioni. Quindi un totale di 50 milioni. De Laurentiis, invece, valuta il giocatore non oltre i 30 milioni di euro e pretende anche un pagamento in 3-4 rate.