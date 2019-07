James Rodriguez a Dimaro: il Napoli vuole presentarlo in ritiro, spunta la data per vederlo in Val di Sole!

Calciomercato Napoli - James Rodriguez al Napoli, affare che giorno dopo giorno si avvicina sempre di più. L'intenzione di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe quella di portare il trequartista colombiano in ritiro a Dimaro ed effettuare la presentazione in Val di Sole davanti alle migliaia di tifosi partenopei presenti. Una presentazione più roboante di quella che fu per Gonzalo Higuain.

Napoli, James Rodriguez a Dimaro

I giocatori, infatti, hanno diritto a quattro settimane di ferie. Esito della trattativa permettendo, James potrebbe giungere a Dimaro rinunciando ad un paio di giorni tra il 22 e il 26 luglio, data di chiusura del ritiro. Un finale col botto.

Il Napoli avrebbe intenzione di portarlo in ritiro anche per questioni di marketing, sponsor e pubblicità che genererebbe il colpo James presentato a Dimaro. Ma nella peggiore delle ipotesi il club sta pensando anche ad un piano B: una presentazione stile Maradona al San Paolo prima di partire per gli States per le due amichevoli con il Barcellona.

James Rodriguez al Napoli: le cifre

Il Real Madrid chiede una cessione a titolo definitivo per 40 milioni di euro. Mentre fino ad oggi la proposta del Napoli si è concretizzata in un prestito biennale oneroso per 10 milioni con un riscatto a 27