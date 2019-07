James-Napoli, Venerato a CN24: "Mendes ha confermato a Giuntoli che il colombiano vuole rispettare l'impegno col Napoli! Sull'Atletico e Simeone..."

Mercato Napoli- La trattativa tra il Napoli ed il Real Madrid per il trasferimento del centrocampista offensivo colombiano James Rodriguez sembra essere arrivata ad uno snodo fondamentale, come racconta il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato a CalcioNapoli24.

“Colloquio sereno ma non decisivo tra il Napoli ed il Real Madrid: ieri sera Jorge Mendes ha confermato al direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il colombiano vorrebbe rispettare l'impegno col Napoli, ma se il Real chiudesse a sorpresa con l’Atletico Madrid non direbbe no alla possibilità di essere allenato da Diego Simeone.

Giuntoli ha ribadito al dirigente del Real Madrid José Ángel Sánchez che il Napoli vuole chiudere la trattativa solo in prestito oneroso con diritto di riscatto, e non a titolo definitivo: il Real ha preso atto della posizione di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli ha quindi due certezze:

il sì di James; la sensazione che le Merengues prendano tempo con l’Atletico Madrid per non indispettire i tifosi.

Chiusura non vicinissima, però bisogna aspettare le tempistiche del Real Madrid e la prossima giunta direttiva dei blancos”