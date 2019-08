James-Napoli, TuttoSport: Oggi chiude il mercato in Premier, senza offerte Florentino potrebbe arrendersi

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sul possibile arrivo in azzurro di James Rodriguez. Ecco cosa scrive a riguardo l'edizione odierna di TuttoSport:

Questa sera chiude il mercato in entrata per le squadre inglesi, una scadenza che potrebbe segnare una svolta per la campagna acquisti di molti club, Napoli compreso. Lo scorrere delle lancette è un alleato prezioso per De Laurentiis nella marcia di lento avvicinamento a JamesRodriguez. Il Real Madrid è fermo sulla volontà di cedere il colombiano a titolo definitivo, ma da domani questa posizione sarà ancora più debole. Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il Salisburgo, FlorentinoPerez potrebbe alla fine arrendersi alla richiesta di prestito con diritto di riscatto avanzata da De Laurentiis.