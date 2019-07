James-Napoli, Repubblica: avvisato Ancelotti, ADL ha sventato l'assalto dell'Atletico! Il Real propone pagamento in 4 rate: le cifre

Calciomercato Napoli - E' James Rodriguez la stella indiscussa di questa sessione estiva degli azzurri, il nome che De Laurentiis sta provando a prendere a tutti i costi per accontentare la richiesta di Carlo Ancelotti che non perde occasione di mostrare quanto voglia il colombiano. Da quel "purtroppo non è ancora del Napoli" in conferenza stampa, fino a ieri sera, con l'evento a Folgarida e le domande dei tifosi che l'hanno pungolato ancora su James:

"Dare la 10 a James? Non mi importa il numero di maglia L'importante è che vesta la maglia azzurra, poi il numero è indefferente. Però tornando seri, bisogna dire le cose come stanno: ci vuole tempo e pazienza".

James al Napoli, la formula proposta dal Real e le cifre

Ed Ancelotti è rimasto prudente su James Rodriguez per il gran colpo del calcio mercato del Napoli, nonostante "le promettenti novità delle ultime ore", commenta l'edizione odierna di Repubblica:

"Ha raggiunto infatti i suoi obiettivi il blitz spagnolo di Cristiano Giuntoli, che ha incontrato con Jorge Mendes (agente del campione colombiano), i dirigenti del Real e li ha rassicurati sulla volontà del club azzurro di definire la trattativa. De Laurentiis è d’accordo con “JR10” sul suo ingaggio (6.5 milioni a stagione) e sui diritti d’immagine. Definito pure il prezzo del suo cartellino: 42 milioni più bonus. Da Madrid continuano tuttavia a puntare un po’ i piedi sulle modalità dei pagamenti: l’ultimo tassello che manca ancora per la fumata bianca. Il Napoli spinge per la formula del prestito oneroso (7 milioni) con diritto di riscatto. I dirigenti delle merengues sembrano disposti invece al massimo a concedere una rateizzazione quadriennale del versamento cash: senza peraltro minacciare la rottura".

James Rodriguez e l'amichevole col Napoli di Ospina

De Laurentiis respinge l'assalto dell'Atletico

Queste le cifre dell'affare James Rodriguez, con 42 milioni al Real pagabili probabilmente in quattro rate e 6,5 milioni a stagione al colombiano con l'accordo già trovato con De Laurentiis sui diritti d'immagine. Il patron, tra l'altro, ha sventato l'assalto dell'Atletico Madrid: