Gazzetta - James-Napoli, dall'entourage arriva una conferma: potrebbe restare al Real Madrid! I dettagli

Napoli calciomercato, proseguono i lavori del club per rinforzare il reparto offensivo secondo le indicazioni di Ancelotti.

Oggi ci sono alcuni indizi che potrebbero rendere più trasparente il mercato del Napoli, in particolare per le ultime notizie su James. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli, brutte notizie da Madrid sul fronte James Rodriguez.

"Il Real Madrid ha assegnato il numero di maglia, il 16, a James Rodriguez. Il che lascia pensare che Florentino Perez si sia deciso a tenersi il talento colombiano, nonostante il parere opposto di Zinedine Zidane che ha annunciato da tempo che James non rientra nei suoi piani tecnici. Ed in più, dall'entourage del giocatore è arrivata la conferma che potrebbe restare al Real. Insomma, c’è la possibilità concreta che Carlo Ancelotti debba rinunciare al suo pupillo, perché Aurelio De Laurentiis non è disposto ad acquistarlo a titolo definitivo, così come invece chiede Florentino Perez".