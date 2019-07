James-Napoli, AS: De Laurentiis verso l'ok ai 42mln richiesti dal Real Madrid, ma ad una condizione

Il trasferimento di James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli, secondo gli spagnoli di AS, in questo momento attraversa una fase di stallo: nonostante sia a buon punto, la trattativa ha subito un rallentamento a causa delle richieste del Real Madrid: 42 milioni di euro per il cartellino del calciatore.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, secondo AS, avrebbe accettato la cifra richiesta dal Real, ma ad una condizione: l'acquisto di James in prestito con l'opzione di riscatto al termine della prossima stagione.