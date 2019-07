James-Napoli, Ancelotti fissa una scadenza: vuole conoscere l'esito prima della partenza per gli USA

Calciomercato Napoli - James Rodriguez-Napoli, spunta la dead line di Carlo Ancelotti. Come infatti riferisce Il Mattino oggi in edicola, il tecnico vorrebbe conoscere l'esito della trattativa prima della partenza per gli Stato Uniti. Se il Real Madrid apre al prestito, può contare su un investimento complessivo da parte club partenopeo da circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, il budget stanziato per James Rodriguez

Nel budget del club è infatti previsto un sostanzioso pagamento del prestito, intorno ai 6-7 milioni di euro, più un ingaggio da 14 milioni di euro lordi che porterebbero un ingaggio da circa 7 milioni netti più i bonus. Poi toccherebbe ai blancos fare un po’ di conti. Intanto Florentino Perez è a un bivio: trattenere in rosa un James immunosito, venderlo ai rivali dell'Atlético Madrid o cedere alla richiesta di prestito di Aurelio De Laurentiis.