James più Lozano, Gazzetta: De Laurentiis vuole il doppio colpo! Ma ad una condizione: serve il sacrificio di un big

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis non si ferma a James Rodriguez. Per il treuqartista colombiano l'accordo con il Real Madrid sarebbe sempre più vicino e ora si stanno limando i dettagli anche con Jorge Mendes per i diritti d'immagine. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro vorrebbe il doppio colpo.

James Rodriguez e Lozano al Napoli, il piano mercato

Non solo James Rodriguez, ma anche Hirving Lozano dal PSV. Ma l'acquisto del messicano sarebbe condizionato alla cessione di un big: l'indiziato numero uno in questo caso resterebbe Lorenzo Insigne, il cui rapporto con Carlo Ancelotti ha da sempre avuto alti e bassi e non è detto che quella chiacchierata a casa del tecnico abbia risolto completamente la situazione. De Laurentiis non esclude una sua cessione, ma più volte ha ribadito al suo agente, Mino Raiola, che se vuole portare Insigne via da Napoli deve presentare un'offerta concreta in tempi brevi. Non a fine agosto. Questo per consentire anche al Napoli di andare deciso sul mercato per sostituirlo.