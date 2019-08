Clamoroso Diario AS - James alla Juve se parte Dybala: CR7 spinge per averlo in bianconero

Ultimissime notizie calciomercato: clamoroso inserimento della Juventus per James Rodriguez! Dopo aver messo i bastoni tra le ruote all'Inter per Lukaku, la Juve cambia obiettivo e piomba sul fantasista colombiano da mesi nei piani di mercato della SSC Napoli. La notizia arriva direttamente dalla Spagna.

JAMES RODRIGUEZ ALLA JUVE

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Diario AS che scrive di un interesse della Juventus per James Rodriguez. Il colombiano sarebbe il primo obiettivo dei bianconeri nel momento in cui Paulo Dybala dovesse lasciare Torino. A spingere per l'arrivo del calciatore alla corte di Maurizio Sarri è Cristiano Ronaldo: il portoghese è molto amico di James con il quale condivide anche lo stesso agente Jorge Mendes. Il Napoli è sempre in attesa sul calciatore mentre la pista legata all'Atletico Madrid al momento sembra essersi raffreddata. In casa azzurra c'è fiducia di poter chiudere con James a stretto giro. Il Real Madrid continua a chiedere 42 milioni di euro per la cessione del cartellino.