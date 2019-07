James torna ad allenarsi col Real, il club blancos: "Primo allenamento per Rodriguez, Casemiro e Militao" [FOTO]

Calciomercato Napoli - In attesa di definire il suo futuro, James Rodriguez, a Madrid da giorni, ha terminato le sue vacanze dopo le fatiche della Copa America e ha raggiunto il gruppo blancos questa mattina a Valdebebas per allenarsi con il Real Madrid al raduno del club spagnolo. In foto (in allegato), il colombiano si allena con Casemiro e Militao sul campo sportivo dei blancos.

James torna ad allenarsi con il Real Madrid: la foto

AGGIORNAMENTO 12.20 - Il Real Madrid ha pubblicato un comunicato sull'allenamento mattutino: "Da parte loro, Casemiro, James e Militão hanno iniziato la preseason. I tre hanno completato il riscaldamento con il gruppo e poi hanno fatto lavoro specifico con la palla". Nella nota sul sito ufficiale, poi si legge: "Il Real Madrid è tornato ad allenarsi dopo il tour di Canada e Stati Uniti. I blancos hanno tenuto una sessione mattutina impegnativa al Real Madrid City prima di recarsi a Monaco per giocare l'Audi Cup". Resta da capire se quindi James sia compreso tra i 28 calciatori che partiranno per l'Audi Cup oppure no, per il momento manca la lista dei convocati nel comunicato del Real.

AS, tramite il suo portale online, ha appena pubblicato i dettagli del ritorno ad allenarsi di James col Real Madrid:

"Zidane torna a lavorare con 28 giocatori, James incluso. Ventuno giorni dopo, il Real Madrid torna a casa. Tre settimane dopo il loro primo incontro per la preseason, la squadra di Zidane è tornata a Valdebebas questa mattina, dove ha iniziato ad allenarsi alle 10:00 prima del volo per Monaco.

James si allena col Real Madrid