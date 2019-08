James Rodriguez -Napoli, Il Mattino: c'è ottimismo! ADL attende che il Real apra al prestito, svolta a Ferragosto?

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi sul possibile approdo in azzurro di James Rodriguez. E c’è ottimismo su James Rodriguez perché il Napoli continua ad essere il club più interessato al fantasista colombiano che si sta allenando con il RealMadrid ma non rientra nei piani tecnici di Zidane.

Un altro segnale importante arriva dalle dichiarazioni da Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, a Radio Kiss Kiss, l'emittente ufficiale della S.s.c. Napoli:

"James? La nostra squadra è forte così e crediamo di essere già competitivi come siamo per tutte le competizioni. La rosa è chiusa. Siamo già forti e siamo pronti per affrontare le coppe europee, la Liga e le altre competizioni che ci attendono nel corso della stagione alle porte.Certo nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani ma ripeto che la rosa dell’Atletico Madrid è oggi chiusa e che siamo forti già così». Parole che di fatto chiudono le porte dell’Atletico Madrid a James, ora più che mai per lui l’unica alternativa resta il Napoli.

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino il club azzurro attende che il Real apra alla formula del prestito con diritto di riscatto per poter concludere l’affare, i tempi giusti potrebbero essere intorno a Ferragosto e cioè con l’avvicinarsi della fine del mercato e con il via dei campionati in tutt’Europa.