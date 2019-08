The Sun - Anche l'Inter Miami di Beckham pensa a James Rodriguez: ecco l'11 da sogno [GRAFICO]

Calciomercato Napoli - Come riporta il The Sun, noto quotidiano inglese, David Beckham, comproprietario dell'Inter Miami, club di MLS, è in cerca in calciatori per la sua squadra. Cahill, Walcott e Hart sono i primi nomi che sono stati fatti dalla dirigenza americana che pensa ad una maggioranza di calciatori inglesi nella propria società.

Addirittura Beckham ha pensato di portare a Miami l'attaccante del Barcellona, Luis Suarez. Anche i colombiani James Rodriguez (che piace anche al Napoli ed all'Atletico Madrid) e Guarin potrebbero raggiungere l'ex Manchester United negli Stati Uniti. Clicca sul file in allegato per vedere l'11 in campo che vorrebbe Beckham. James Rodriguez schierato come interno di centrocampo.