Italia U21, le pagelle di Tmw: Gaetano il migliore con 7,5, debutto con sufficienza per Zanoli

L’Italia Under 21 vince contro il Lussemburgo con un nett 3-0 con la prima rete anche di Gianluca Gaetano. Del Napoli ha fatto il suo debutto anche Alessandro Zanoli. Attivano le pagelle di Tuttomercatoweb per gli azzurrini:

Carnesecchi 6 -

Cambiaso 7 - Percorre regolarmente la corsia di destra recapitando a Pellegri il pallone del raddoppio azzurro (dal 60' Zanoli 6 - Subentra a Cambiaso facendo il suo debutto in Under 21).

Lovato 6 - Capeggia il pacchetto arretrato di Nicolato non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Pirola 6 - Gioca al fianco di Lovato impostando e coprendo con la medesima abnegazione.

Quagliata 6,5 - Spinge lungo l'out mancino sfornando, qua e là, diversi cross degni di nota.

Miretti 6,5 - Esordisce, dal primo minuto, con la maglia dell'Under 21 scandendo sapientemente i ritmi del centrocampo azzurro.

Rovella 6,5 - Apporta il giusto mix di quantità e qualità cercando, e non trovando, una giocata decisiva (dal 60' Bove 6 - Sostituisce Rovella debuttando ufficialmente con l'Under 21 azzurra).

Cambiaghi 7 - Affonda sistematicamente lungo la fascia di competenza propiziando, con un suo cross, l'1-0 firmato da Vignato.

Gaetano 7,5 - Svaria alle spalle di Pellegri realizzando rapacemente la rete del definitivo 3-0 azzurro (dal 79' Colombo sv - Prende il posto di Gaetano non avendo né modo né tempo di mettersi in evidenza).

Vignato 7,5 - Punta costantemente l'uomo realizzando, con un bel destro, la rete dell'1-0 per gli Azzurrini (dal 60' Oristanio 6,5 - Debutta in Under 21 sfiorando, prima in rovesciata poi con un mancino a giro, la rete all'esordio).

Pellegri 7,5 - Cerca incessantemente la via del gol trovandola, con una bella girata di destro, nel primo tempo (dal 74' Esposito 6 - Subentra a Pellegri fornendo nuove soluzioni all'attacco italiano).

All. Paolo Nicolato 8 - Cala il tris al modestissimo Lussemburgo conquistando, con merito, il 1° posto nel Gruppo F.