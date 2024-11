Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole fare sgarbi al patron dell'Empoli Fabrizio Corsi, scrive Il Mattino: “nessuna spinta per Ardian Ismajli che deve salvare i toscani e poi accasarsi a parametro zero. E Manna ha già scambiato qualche chiacchiera”.