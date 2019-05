Empoli, Di Lorenzo: "Napoli? Un sogno! Hysaj, Mario Rui e Valdifiori un messaggio del destino. Mi fate prendere una cazziata con questa storia..."

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli e obiettivo del Napoli sul mercato, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport.

«Alla mia fidanzata Clarissa ho promesso che se l’anno prossimo dovessi andare in una grande ci sposeremo»

Il Napoli è alle porte

In pole

Ne parleremo: ma se fosse proprio Napoli il tuo futuro?

«Sarebbe un sogno, fatemi sognare. E poi penso, ma non scrivetelo, che i rapporti tra i club hanno portato in passato a operazioni come Hysaj, Mario Rui, Valdifiori. Quasi come se fosse un messaggio del destino»