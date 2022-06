Insofferenza Politano, Napoli disponibile a trattare l'addio: due club interessati

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è in vacanza. Ripartirà con addosso l’azzurro? Non è detto che resti con Luciano Spalletti, come racconta la Gazzetta dello Sport.

«Vedrò il da farsi con il mio agente e con la società», ha detto sibillino da Formentera ai microfoni di Sportitalia:

"Ha bisogno di fiducia totale per esprimersi al meglio. Non a caso, Matteo ha fatto benissimo a Sassuolo e sotto la gestione Gattuso quando si è sentito quasi «intoccabile». Il mercato è in divenire ma che Politano piaccia a Gattuso - e quindi al Valencia - non è un segreto ed all’orizzonte ci sarebbe anche la Fiorentina.

Ancora non c’è un prezzo sul cartellino ma si è capito che c’è una disponibilità a trattare l’uscita di Politano da parte del Napoli proprio in virtù del fatto che in primis il calciatore ha manifestato qualche piccolo segnale di insofferenza"