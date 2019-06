Insigne-Napoli, possibile addio! Il PSG ripiomba con una mega offerta per sostituire Neymar, Verratti fa da sponsor. Ancelotti non si oppone

Calciomercato Napoli - Mai dire mai, specialmente quando si tratta di mercato. Sembravano essersi calmate le acque per il futuro di Lorenzo Insigne. E invece l'edizione odierna di Repubblica lancia di nuovo l'allarme cessione. L'attaccante del Napoli è al bivio tra rinnovo e addio. Nel secondo caso, però, ci sarebbe uno stipendio da sultano a fargli da cuscino per dormire più tranquillo.

Insigne-Napoli, il PSG pronto alla mega offerta

Secondo il quotidiano il PSG sarebbe tornato alla carica per Insigne dopo le prestazioni con la sua Nazionale. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Mino Raiola, agente del calciatore, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Non prenderà parte alla riunione Carlo Ancelotti, in vacanza in Canada. Ma i francesi sono pronti a presentarsi con una proposta “indecente” tramite proprio l'agente di Insigne. Il Paris Saint Germain cerca un attaccante per l’addio di Neymar e quello probabile di Cavani. Come sponsor dell’operazione c'è il suo amico fedele Marco Verratti che sogna di ricomporre con l’attaccante di Frattamaggiore il tandem vincente del Pescara di Zeman. La richiesta di Aurelio De Laurentiis, però, è sempre la stessa: sempre 100 milioni di euro.

Addio Insigne: Ancelotti non si opporrebbe

L'allenatore del Napoli resterebbe pienamente neutrale alla vicenda. Ancelotti non si opporrebbe al suo addio, sapendo che i fatidici 100 milioni spianerebbero la strada per gli arrivi di Lozano, una punta e James Rodriguez.